Непогода свернула с пути тепловоз Почти сутки восстанавливали движение поездов на участке Смоляниново – Дунай Дальневосточной железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, вечером 26 июня на 6 км участка перегона произошел сход тепловоза и двух вагонов с углем.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе Владивостокского территориального управления ДВЖД, речь идет об однопутном неэлектрифицированном участке пути в направлении порта «Вера».

«По этой однопутке непосредственно возят уголь в порт», – сказал представитель пресс-службы.

Как следует из сообщения ДВЖД, пострадавших нет.

Для ликвидации последствий схода на место происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Партизанск и Первая Речка.

Отдел новостей «В»