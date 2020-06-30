Восстанавливали электроснабжение села 9 часов Энергетики продолжают ликвидировать последствия непогоды в Приморье.

Основные причины отключений электроэнергии – подтопление трансформаторных подстанций, подмыв опор, обрыв электропроводов, сообщили в пресс-службе края.

Как отметила заместитель председателя регионального правительства Елена Пархоменко, специалисты электросетей работали в Фокино, Ольгинском, Шкотовском районах, Хорольском округе.

Так, электроснабжение села Фурманово Ольгинского района было восстановлено в 2 часа ночи 29 июня. По информации пресс-службы компании «Приморские электрические сети (филиала АО «ДРСК»), энергетики выполнили перетяжку провода через реку Аввакумовку. Аварийно-восстановительные работы продолжались 9 часов. Их проведение осложняло сильное течение реки. В экстремальных условиях две ремонтные бригады сумели смонтировать пролет линии 10 кВ протяженностью 240 метров. Энергетики закрепили две опоры, наклонившиеся из-за размыва грунта.

Сейчас электроснабжение села Фурманово осуществляется в штатном режиме. Специалисты Приморских электрических сетей контролируют состояние восстановленной линии. Сразу после спада воды энергетики планируют приступить к ее ремонту. Не исключено, что трассу линии 10 кВ к Фурманово придется менять, так как в ходе паводка река Аввакумовка изменила русло.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru