В Приморье ввели режим ЧС в двух округах Сильные дожди, прошедшие в Приморье, осложнили обстановку на реках края, вызвав новую волну паводка, сообщили в пресс-службе края.

Зафиксированы подтопления придомовых территорий и огородов, на отдельных участках дорог из-за переливов воды ограничен проезд. Объекты ЖКХ и оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

По информации краевого министерства ГО и ЧС, в связи со сложившейся обстановкой 29 июня принято решение о вводе режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в Чугуевском округе. Ранее, 27 июня, режим ЧС муниципального характера был введен в Кавалеровском районе.

«Из-за циклонов и обильного выпадения осадков на территории Чугуевского муниципального округа уровень воды в реках превысил отметки неблагоприятных явлений», – обозначили представители ведомства.

Самая тяжелая ситуация сложилась в селе Новомихайловка. В непосредственной близости от дамбы в районе, граничащем с жилым сектором, образовалось озеро из поступающих грунтовых вод площадью около 6 гектаров. Через обустроенный шлюз вывести воду не удалось, в связи с чем оказались подтопленными придомовые территории и огороды в жилом секторе.

Тем временем дорожные службы восстанавливают проезды к населенным пунктам, нарушенные из-за сильных дождей. По состоянию на утро 29 июня ограничен или отсутствует проезд по 11 направлениям, сообщили в пресс-службе края.

Так, по информации АО «Примавтодор», в минувший понедельник был ограничен проезд Николо-Михайловка – Озерное – Бельцово – Орлиное с 1,2 по 1,7 км в Яковлевском районе, здесь сохранялись переливы в 30-40 см. Был ограничен проезд для легковых машин на 3-4 км дороги Загорное – Краснояровка, а также на 3-4 км дороги Загорное – Краснояровка.

Кроме того, было затруднено движение на 4,5 км дороги к селу Подгорному в Кировском районе, где наблюдались переливы воды до 35 см, но там уже начался спад воды. Пришлось ограничить проезд на 2-3 км дороги Лукьяновка – Новополтавка в Красноармейском районе. Там сохранялись переливы глубиной до 40 см.

Проезд был ограничен и на 2,6 км дороги Хабаровск – Владивосток – Абражеевка в Черниговском районе. Затопило подъезды к мосту глубиной до метра, есть объезд по дороге Штыково – Ивановка – Реттиховка.

Не было проезда с 32 по 33 км дороги Устиновка – Зеркальное в Кавалеровском районе, где переливы достигали 50-60 см. Также был ограничен проезд на первом километре Осиновка – Рудная Пристань – Ленино, там отмечалось затопление поймы реки Павловка, переливы через дорогу до 40 см.

В Ольгинском районе был ограничен проезд на трассе Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово к Фурманово (2 и 14 км), не было проезда с 25 по 28 км, велись работы на подъезде к мосту.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/ www.primorsky.ru