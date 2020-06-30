Влад на Востоке Дню рождения Владивостока посвящена выставка «Влад и Восток» (6+), открытие которой состоится 3 июля в выставочном зале «Централь» (Светланская, 12). Свои работы представит известный приморский художник Игорь Обухов. В экспозиции – графика и фарфор с тематикой, посвященной 160-летию Владивостока.

– На вопрос, какие символы у Владивостока, мы услышим разные ответы: тигр, чайка, якорь, мосты и другие, – говорит куратор выставки Алена Даценко. – Интересно, что в последнее время в наборе этих традиционных природных символов появляется новый – Влад – образ мальчишки-подростка, в тельняшке и в буденовке с морской звездой и золотыми якорями, который на протяжении нескольких лет разрабатывался Игорем Обуховым.

Знакомый всем красноармеец в буденовке, со знаменем и трубой в руках – центральной части памятника борцам за власть Советов на Дальнем Востоке стал прообразом мальчика Влада. Художник Обухов связал в единое целое героическое прошлое и настоящее.

Данная выставка, в отличие от выставки авторского фарфора Игоря Обухова «Влад и Восток», представленного зрителям в 2016 году в Приморской государственной картинной галерее, демонстрирует не только декоративные фарфоровые тарелки, вазы, плакетки, но и акварели. На них, как и в росписях по фарфору, юный герой путешествует и ловит рыбу, отдыхает, мечтает, сидя на рее вместе с чайками, водружает над городом сияющую, как драгоценность, морскую звезду с золотым якорем, сигналит кораблям флагами, бережно держит тигренка. Это истории о похождениях и путешествиях главного объединяющего всю выставку героя – Влада, живущего на востоке России.

Вход свободный.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморской картинной галереей