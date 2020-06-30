Оборонке помогут с производством В Приморье планируют оказать помощь предприятиям оборонно-промышленного комплекса, оказавшимся в тяжелой экономической ситуации в связи с сокращением государственного заказа.

В правительстве региона разрабатывают порядок предоставления субсидии предприятиям, планирующим организовать выпуск гражданской продукции.

По словам краевого министра промышленности и торговли Сергея Калитина, один из потенциальных участников этой программы – Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», где планируется модернизация литейного производства. Предполагаемый объем инвестиций составит более 170 миллионов рублей

«Еще один интересный проект в этой сфере – обеспечение загрузки производственных мощностей ООО «322 АРЗ» в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. Предприятие готово стать производственной базой вертолетной компании ООО «Гранат» по выпуску нового двухмоторного гражданского самолета на базе Ан-2. Это совершенно новый проект самолета, который будет востребован не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», – рассказал Сергей Калитин.

Суммарные затраты на реализацию пилотного проекта составляют 60 миллионов рублей.

Другой проект, который может стать участником программы субсидирования, – строительство головного краболовного судна на ООО «Восточная верфь».

«Предприятие первым на Дальнем Востоке приступило к строительству судов-краболовов в рамках программы под инвестиционные квоты. С учетом реализации нового проекта возникает большое количество дополнительных расходов, связанных с постройкой, не учтенных в проекте. Чтобы не допустить срыва исполнения головного заказа и снижения нагрузки предприятия по его выпуску, предполагается субсидирование части стоимости», – уточнил министр.

Участниками программы субсидирования могут стать и другие предприятия ОПК со своими инвестиционными проектами.

Отдел новостей «В»