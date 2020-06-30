Экс-банкир стала финансовым волонтером Жительница приморского поселка Славянка Ольга Гаврилюк выступила на церемонии открытия IV Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения, стартовавшего 25 июня.

В этом году конгресс проходит онлайн и продолжается в форме онлайн-марафона для активистов со всей России, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.​

Ольга Гаврилюк – бывшая сотрудница приморского банка. После выхода на пенсию она продолжала консультировать знакомых по различным финансовым вопросам и поняла, что может делиться своим опытом и знаниями с более широким кругом людей. Изучая материалы Банка России, Ольга Ивановна делится информацией с односельчанами, коллегами по сообществу садоводов-огородников, дает консультации знакомым по телефону.

На открытии конгресса дама рассказала, что к волонтерской деятельности пришла не случайно. Имея финансовое образование, она увидела, что многим жителям ее поселка экономической грамотности очень не хватает, и стала помогать тем, кто нуждается в таком совете.

«Люди знают, что я финансист и могу помочь разобраться в кредитном договоре, предложении страховой компании. Мошенники многим звонят, присылают эсэмэски – не все мои знакомые могут отличить их от настоящих сообщений банков. И я с этим сталкивалась, но могу распознать злоумышленников и другим объясняю, как это сделать», – рассказала Ольга Гаврилюк.

Ольга Ивановна давно освоила современные технологии: пользуется мобильным банком, оплачивает квитанции онлайн и убеждает следовать ее примеру остальных жителей Славянки.

Мероприятия онлайн-марафона будут проходить каждый четверг до конца сентября. На них волонтеры со всех уголков России поделятся своими идеями, расскажут о необычных проектах и о полезном опыте, который получили, помогая людям.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ГУ Банка России