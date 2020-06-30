Почему я иду на голосование? Председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр Ивашкин рассказал о том, почему он примет участие в плебисците:

«Я иду на голосование, потому как понимаю, что это и есть гражданская ответственность – воспользоваться своим правом. Конечно, можно остаться равнодушным, испортить бюллетень, можно его забрать на память, можно не явиться на участок, но тогда кто и где меня услышит? И главное: мне еще никто не показал иное «пространство» для выражения моей гражданской позиции, которая у меня, как и у любого гражданина РФ, есть!

Ведь, по сути, итоги голосования определяются не составом их участников, а количеством пришедших на участки людей. Именно поэтому хочу сказать всем тем, кто не пойдет на голосование: таким образом вы мне делегируете ваши гражданские полномочия. Мне также очевидно и то, что жизнь сегодня развивается и меняется быстрее, чем даже мы думаем. И что будет с нами завтра, зависит также и от выбора каждого конкретного человека».