Во Владивостоке выберут лучшего садовода До 10 июля продлится во Владивостоке прием заявок на участие в конкурсе за звание лучшего садовода и огородника.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, победители получат сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря. Организатор конкурса – администрация краевого центра.

Принять участие в конкурсе могут садоводы и садоводческие товарищества, владельцы приусадебных участков, кроме победителей конкурса прошлого года.

«Отбор участников проведет комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации города, члены общественной организации «Союз садоводов города Владивостока», представители садоводческих некоммерческих организаций и опытные садоводы-селекционеры. Они оценят благоустройство участков, ассортимент, качество и количество выращиваемой продукции, использование новых технологий и опыт селекционной работы», – уточнили в управлении по исполнению программ по поддержке населения.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Лучшее садоводческое некоммерческое товарищество», «Лучший садовый участок», «Лучший цветовод» и «Лучший овощевод». В каждой из них будут выбраны по три победителя. Они получат сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря на сумму 25, 15 и 10 тысяч рублей. Церемония награждения победителей и призеров состоится во время празднования Дня садовода и огородника. Планируется, что праздник состоится в сентябре.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 10 июля в управлении по исполнению программ по поддержке населения (ул. Ильичева, 15, каб. № 9) или на электронную почту kokonova@vlc.ru, sadovodvlad@gmail.com. Подробности можно уточнить по телефонам: 2-614-396, 2-614-350, 2-454-002, 8-914-739-46-44.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru