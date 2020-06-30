Темп снижается, режим остается На протяжении нескольких дней темп прироста заболевших коронавирусом в Приморье снижается. По состоянию на 29 июня он составил 1,9 %, сообщили в пресс-службе края.

По информации регионального оперативного штаба, за минувшее воскресенье выздоровели 33 человека, общее число победивших болезнь составляет 2688 человек. Заболели с начала эпидемии 4226 жителей Приморья, за сутки – 82, скончался один пациент.

«Мужчина 62 лет сначала лечился самостоятельно на дому, поступил в стационар уже в тяжелом состоянии с двусторонней вирусной пневмонией. К тому же больной имел ряд тяжелых хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии в течение восьми дней, к сожалению, не помогло», – уточнили специалисты.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест.

Отдел новостей «В»

Фото Романа ПАВЛОВСКОГО / primorsky.ru