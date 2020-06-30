Летим в Крым без пересадок Прямые рейсы из Владивостока в Сочи и Севастополь начинает выполнять авиакомпания «Россия». Как сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивосток, подобное происходит впервые в современной истории.

Первый рейс по маршруту Владивосток – Сочи запланирован на 6 июля 2020 года. Вылеты будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. В столицу Республики Крым – Симферополь вылеты планируются по субботам и стартуют уже 11 июля 2020 года. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы на воздушных судах Boeing 747-400.

В пресс-службе аэропорта отметили, что в настоящее время происходит переориентация туристического спроса с международных направлений на внутренние и новые рейсы на регулярной основе позволят удовлетворить растущий спрос на летние путешествия в Сочи и Крым.

Отметим, что курорты Сочи официально открылись для туристов с 21 июня. Отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион россиян, частично снят режим эпидемиологического контроля, также сняты ограничения по передвижению внутри региона.

На территории Республики Крым 15 июня был также полностью снят режим самоизоляции для всех категорий граждан. Курорты Крыма откроют путешественникам потрясающие виды, архитектурные и исторические достопримечательности.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА