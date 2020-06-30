Ягоды и сыр будут фестивалить Фрукты, сезонные овощи, сыры и ягоды станут главными звездами фестиваля «Сделано в Приморье», который пройдет во Владивостоке в середине июля.

Как сообщила пресс-служба края, заявки от потенциальных участников фестиваля – приморских производителей продуктов питания, в частности сыра и ягод, принимаются до 12 июля.

Местом проведения фестиваля станет пешеходный участок между улицами Адмирала Фокина и Семеновской. Жители и гости края смогут продегустировать и приобрести представленные сезонные продукты, узнать особенности приготовления блюд из них.

– За последние несколько лет в Приморье появились новые интересные производители сыров и молочной продукции. Познакомить покупателей с качественной местной продукцией – основная задача фестиваля. Для предпринимателей это возможность обменяться технологиями и знаниями, представить свои товары широкой аудитории, – подчеркнула министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко.

Фестиваль ягод и сыра планируется проводить в течение двух недель на площади Фокина. Чтобы представить свой товар, предпринимателям необходимо направить заявку в краевой центр «Мой бизнес» на office@cpp25.ru

Фестиваль планируется открыть 17 июля с соблюдением всех норм безопасности – социальным дистанцированием гостей, перчаточно-масочным режимом. Организаторы надеются, что постепенно введенные ограничения будут сняты и на площадке будет царить атмосфера уюта и праздника, будет работать фуд-корт, где гости смогут попробовать блюда из местных сезонных продуктов от шеф-поваров.

Для посетителей подготовлена насыщенная программа. На «Дне сыра» гости фестиваля узнают рецепты вкуснейших фондю и смогут попробовать различные виды сыров. Медовики покажут, как «выгоняют» мед из сот. В июле – начале августа проходит сбор ягод, этому и будут посвящены праздники. Например, 19 июля пройдет день пирожков с малиновым вареньем.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА