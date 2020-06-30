Что будет с нами завтра, зависит от выбора каждого из нас Голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации продолжается во Владивостоке.

Горожане могут принять участие в плебисците, проголосовав на одном из 235 стационарных участков, сообщили в пресс-службе мэрии. Открыты также временные избирательные участки, при необходимости можно проголосовать и на дому.

Время работы стационарных избирательных участков – ежедневно с 8 утра до 8 вечера. На каждом из них приняты все меры, исключающие распространение коронавирусной инфекции.

«Все участники голосования в обязательном порядке получают индивидуальную маску, перчатки, шариковую ручку, – сообщила председатель участковой избирательной комиссии № 912 по Фрунзенскому району Владивостока Виктория Харлашенкова. – Помимо этого, измеряем пришедшим температуру тела бесконтактным термометром».

Все члены избирательных комиссий заранее прошли тестирование на коронавирус. Паспорт для удостоверения личности не нужно отдавать кому-либо в руки – документ можно показать на расстоянии. Во всех помещениях регулярно проводят дезинфекцию.

«Процесс голосования проходит на самом высоком организационном уровне, и мы наблюдаем достаточно активную явку избирателей, – добавляет Виктория Харлашенкова. – Уверена, что процент проголосовавших будет высоким».

Среди участников голосования – граждане самых разных возрастов и профессий.

«Живу я в районе бухты Тихой, но работаю во Фрунзенском районе, поэтому выбрала для голосования участок в школе № 46, – рассказывает Светлана Антонова, жительница Владивостока. – Здесь все понятно, доступно, безопасно.

Всем, кто еще не проголосовал, хотела бы посоветовать последовать моему примеру – ради нас самих, ради будущего наших детей и внуков. Равнодушие в этом вопросе недопустимо».

Также во время голосования по поправкам в Конституцию во Владивостоке можно принять участие в региональном проекте «Народный бюджет». Это новый механизм, когда местные жители участвуют в управлении бюджетом территорий, решая, какие объекты нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь.

Горожанам предлагается выбрать один из трех предложенных вариантов благоустройства: «Сохрани тепло детям» (предусматривает замену 4659 окон в 48 школах города), «Скверы городу и горожанам» (предлагается реконструкция Матросского сквера, Покровского парка и шести локальных территорий) и «Светлый город» (запланирована организация вечерней подсветки Владивостока).

Принять участие в опросе могут все горожане, достигшие возраста 18 лет. Проголосовать за один понравившийся проект можно на любом избирательном участке. Достаточно иметь с собой паспорт.

По всем вопросам по Общероссийскому голосованию можно обращаться в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии по номеру 8-800-200-00-20. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00. Звонки бесплатные.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru