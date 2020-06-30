Коммунальщики и дорожники заняты ликвидацией последствий ливней На приморскую столицу обрушилось больше месячной нормы осадков

Количество выпавшего дождя во Владивостоке в минувшую пятницу приблизилось к историческому максимуму, наблюдавшемуся в 1929 году, когда выпало 122 мм. По данным сайта «Примпогода», в краевом центре только за сутки 26 июня выпало 117 мм, в пригороде – 75–90 мм при норме на июнь 110 мм.

В приморской столице городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды уже в пятницу, 26 июня. Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» оперативно очищали улицы от сошедших селей, поваленных деревьев. Работы по устранению последствий непогоды продолжаются круглосуточно, сообщили в пресс-службе мэрии. Рабочие вручную и с помощью тракторов-щеток убирают наносы грунта с дорог и тротуаров Владивостока. Все участки, где во время ливней наблюдались подтопления, дополнительно обследуются и прочищаются.

«Ведем дополнительную прочистку участков сетей ливневой канализации, убирая нанесенный потоками воды грунт и мусор, наводим порядок на улицах города. Бригады рабочих и спецтехники распределены по районам. Работа ведется круглосуточно до полного устранения последствий разгула непогоды», – уточнили в городском управлении дорог и благоустройства.

На Русском острове после ливней оказались размыты участки грунтовых дорог. Так, дорожным бригадам пришлось восстанавливать проезд у поселка Шигино, отсыпать размытый участок дороги в районе поселка Экипажного. Рабочие убирали упавшие деревья у поселков Рында и Поспелово. Там же работала тяжелая техника, отводящая воду с дорог. На острове Попова уже восстановили размытый участок дороги.

Один из наиболее пострадавших от проливных дождей остается район «Спутника». Подтопленные дороги и территории в минувшую субботу осмотрел глава Владивостока Олег Гуменюк.

Выяснилось, что из-за поднятия уровня реки Богатой один из проездов к домам в районе «Спутника» оказался затоплен, пострадали также придомовые территории и огороды. Как рассказал заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских, жалоб на затопление домов пока не поступало, однако специалисты продолжают оперативно отслеживать ситуацию. В районе «Спутника» выставлен пост от Владивостокской городской поисково-спасательной службы. Также на случай ухудшения обстановки развернуты два пункта временного размещения – 340 человек готовы принять в школе № 44, 420 человек по необходимости разместят в отделе полиции № 6.

Жителей Владивостока просят сообщать обо всех последствиях разгула стихии по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2-222-333 или дежурным по районам: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/www.vlc.ru