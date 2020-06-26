Туристические маршруты приморской столицы нанесли на карты Google и Yandex В список попали самые популярные среди туристов и интересные объекты, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отбор и формирование прогулочных путей, а также нанесение их на интернет-карты провели в Туристско-информационном центре Приморья. Теперь любой желающий может, пройдя по ссылкам либо используя QR код, познакомиться со списком маршрутов по основным достопримечательностям Владивостока. На карты нанесено их расположение и подробное описание.

Экскурсии по краевому центру в рамках платформы Yandex можно посмотреть по ссылке http://bit.do/primtravelyandexmapps.

Туристические маршруты в рамках платформы Google:

– Маршрут «Город у моря» – http://bit.do/marsh1;

– Маршрут «Знакомство с Владивостоком» – http://bit.do/marsh2;

– Маршрут «Владивостокские истории» – http://bit.do/marsh3;

– Маршрут «Путь боевой славы» – http://bit.do/boevayaslava;

– Маршрут «Тигры Владивостока» – http://bit.do/tigrivl;

– Маршрут «Европейский Владивосток» – http://bit.do/evropavl;

– Маршрут «Вечерний Владивосток» – http://bit.do/vechervl;

– Маршрут «Набережные Владивостока» – http://bit.do/naberezhniyevl;

– Маршрут «Прогулка с Элеонорой Лорд Прей» – http://bit.do/progulkasprey;

– Маршрут «Миллионка. Китайский квартал» – http://bit.do/millionkavl.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА