Субсидии потратили на модернизацию сельхозтехники Приморские аграрии могут получить субсидии на покупку техники, скота, семян и удобрений. Финансовая поддержка оказывается в рамках краевой госпрограммы развития сельскохозяйственного производства, уточнили в пресс-службе региона.

По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, с начала года крестьянам было выплачено 580 миллионов рублей различных субсидий.

«Большая часть средств – около 130 миллионов рублей – направлена на модернизацию сельскохозяйственного оборудования и парка машин. Также денежные средства аграрии получили на развитие животноводства, племенную работу, агротехнологические работы – несвязанную поддержку на гектар, мелиорацию», – отметил глава ведомства.

Более подробную информацию для получателей субсидий можно получить по телефону 8 (423) 241-26-70.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru