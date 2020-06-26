Открылись отели, на очереди – террасы общепита С 24 июня в Приморье возобновилась работа гостиниц, прошедших классификацию и подтвердивших свое соответствие требованиям к объектам коллективного размещения в условиях ограничений, вызванных эпидемией COVID-19, сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнил заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков, к санитарным требованиям, помимо прочего, относятся применение сотрудниками гостиниц масок и перчаток, обеспечение регулярной дезинфекции помещений и социального дистанцирования, проведение теста на коронавирусную инфекцию и регулярная термометрия персонала, организация индивидуального питания гостей исключительно в номерах.

В региональном агентстве по туризму уточнили, что этим требованиям полностью соответствуют 88 гостиниц, они готовы к открытию. Еще 16 классифицированных гостиниц пока не готовы к возобновлению деятельности. Часть из них закрыта на ремонт, часть по разным причинам не смогла подтвердить соответствие санитарным условиям, но они могут в ближайшее время устранить недостатки и пройти мониторинг повторно.

Напомним, что первый шаг к возобновлению работы туристической отрасли Приморья был уже сделан, когда власти разрешили проведение экскурсий группами до пяти человек. Кроме того, для посещения открыты парки. Следующим шагом станет возобновление деятельности кафе и ресторанов, у которых есть открытые террасы для обслуживания посетителей на свежем воздухе. Такие предприятия общественного питания смогут возобновить работу в ближайшую субботу, 27 июня.

«В случае если тенденция на стабилизацию эпидемической ситуации продолжится в течение ближайших одной-двух недель, то можно будет приступить к дальнейшему послаблению ограничений в работе предприятий сферы гостеприимства. В частности, речь идет о возможности возобновления полноценной работы предприятий общественного питания», – подчеркнул Константин Шестаков.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru