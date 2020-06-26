Главное требование – благоустроенность придомовых территорий Прием заявок на традиционный смотр-конкурс для управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ и ТОС Владивостока «Доступная среда» завершается 30 июня, напоминают в пресс-службе администрации Владивостока. Организации смогут побороться за денежный сертификат на сумму 130 тысяч рублей для благоустройства своего двора.

Как отметили в городском управлении по исполнению программ по поддержке населения, победителями конкурса станут те компании, которые создали лучшие условия для маломобильных жителей города.

«Главное требование, которое предъявляется к конкурсантам, – благоустроенность придомовых территорий. Дворы должны быть комфортны для мам с колясками, людей старшего возраста и жителей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурсной комиссией будет оцениваться состояние мест отдыха, детских площадок и жилых подъездов, наличие пандусов, скамеек, освещения, озеленение территории и многое другое», – добавляют специалисты управления.

Победителей конкурса наградят денежными сертификатами на приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий. За первое место организации получат сертификат на сумму 130 тысяч рублей, за второе место – 90 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей. В состав комиссии конкурса вошли представители городской думы, администрации Владивостока и общественных организаций.

Прием заявок от участников продолжится до конца июня по электронному адресу: citysocial@vlc.ru. За получением консультации по вопросам участия в смотре-конкурсе необходимо обращаться по телефону 2614-089.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru