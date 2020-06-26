Горожане озаботились вывозом мусора и строительством детских и спортивных площадок Жители микрорайона Снеговая Падь встретились и обсудили с главой Владивостока Олегом Гуменюком возможности обустройства территории.

Одним из первых стал вопрос благоустройства детской площадки, расположенной в районе дома № 9 на улице Анны Щетининой.

«Придомовую территорию на улице Анны Щетининой, 7 вам сейчас ремонтируют по краевой программе «1000 дворов», – обратился Олег Гуменюк к жителям. – Вопрос благоустройства детской площадки и установки новых малых архитектурных форм вы должны обсудить со всеми жителями, и если горожане поддержат идею, то уже на следующий год ваши дома смогут объединиться и снова поучаствовать в этой программе, чтобы построить новую площадку. А уже в этом году здесь появится новая спортивная площадка».

Волновали жителей и вопросы вывоза мусора, организации площадки для сбора отходов, а также ликвидации свалки старых автопокрышек.

«Безусловно, постараемся сделать все, что в наших силах. Шины вывезут силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий», а для обустройства площадки для сбора ТКО будем изыскивать муниципальные земельные участки, пригодные для этих целей», – подчеркнул Олег Гуменюк.

Обсудили местные жители с главой Владивостока и вопросы строительства школы и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Мэр рассказал, что сейчас в микрорайоне ведется строительство детского сада, а вот для строительства новой школы необходима разработка проектно-сметной документации (ПСД). Эту работу планируют провести в 2021 году. На достройку физкультурно-спортивного комплекса городская администрация намерена просить финансирования у Минспорта на следующий год, а в этом году подготовить ПСД.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии Котляровой/ www.vlc.ru