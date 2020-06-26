Специалисты Хабаровска уничтожали во Владивостоке ложногусениц Профилактическую обработку провели на участках, где произрастают ясени – места концентрации бледного ясеневого пилильщика, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Год назад ясеневый пилильщик атаковал деревья в районе Второй Речки. По оценке специалистов, вредитель не должен был пережить зиму, но в этот раз для него сложились благоприятные погодные условия, в том числе хороший снежный покров. Стоит отметить, что пилильщик не наносит вреда человеку, поедая только листву ясеней. В целях профилактики провели обработку. На следующий год, если погодные условия будут способствовать распространению ложногусениц, проведем дополнительные обработки», – рассказывают в городском управлении дорог и благоустройства.

Отметим, что в соответствии с СанПиН мероприятия по обработке данными видами препаратов носит ряд рекомендаций и запретов. Так, запрещена обработка ближе 50 метров от жилых домов, на улицах города при необходимости проводятся очаговые обработки – опрыскиваются кроны деревьев с минимальной нормой расхода пестицидов.

Обработку зеленых насаждений во Владивостоке провела специализированная хабаровская компания «Профилактика». Было обработано около 22 тысяч квадратных метров зеленых зон.

«Проведена очаговая обработка на участке от остановки общественного транспорта «Фабрика «Заря» до остановки «Постышева». Данная территория выбрана по причине выявления большого процента поврежденных деревьев», – добавили специалисты городской администрации.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru