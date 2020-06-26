Виадук на улице Басаргина восстановят к середине лета Компания «Трансстроймеханизация» смонтирует пролетную балку надземного пешеходного перехода на объездной трассе Седанка – Патрокл в районе дома № 16 на улице Басаргина в ночь на 16 июля. В связи с этим временно будет ограничено движение автотранспорта на данном участке, автолюбителей просят воспользоваться альтернативным проездом, предупредили в пресс-службе мэрии.

Как уточнили в отделе организации дорожного движения городской администрации, пролетная балка, состоящая из нескольких частей, уже собрана на месте производства работ. Ее монтаж будут проводить с 22 часов 15 июля до 6 часов 16 июля.

Напомним, что 16 октября 2018 года грузовой автомобиль, двигаясь по объездной трассе Седанка – Патрокл, в районе улицы Басаргина задел конструкцию надземного пешеходного перехода, железобетонная балка упала и перекрыла проезд автотранспорту. Силами МЧС, муниципального предприятия «Содержание городских территорий», а также компании «Трансстроймеханизация» 40-метровая конструкция была убрана с проезжей части, движение автотранспорта открыли. Части надземного перехода вывезли на площадку хранения. Восстановление перехода взяла на себя компания, чей водитель стал виновником происшествия.

Отдел новостей «В»