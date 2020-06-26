Семьям с детьми помогут дополнительно Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную дополнительную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка, сообщили в пресс-службе приморского Отделения ПФР.

Особенностью новой материальной помощи является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе ранее принятых решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными средствами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо на детей от 3 до 16 лет. На это есть время – больше трех месяцев, поскольку соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

В Приморском крае выплаты начиная с апреля уже получили более 250 тыс. семей, воспитывающих около 320 тыс. детей. Общая сумма достигла 2,7 млрд рублей.

Отдел новостей «В»

Фото Любови БЕРЧАНСКОЙ