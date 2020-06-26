В приморской столице началась приемка первых в этом году квартир для детей-сирот Во Владивостоке готовят 14 квартир к передаче детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по муниципальным контрактам, заключенным администрацией города в этом году. Еще три муниципальных контракта находятся в процессе заключения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне комиссия городской администрации провела осмотр первых квартир, подлежащих передаче новоселам после соблюдения всех формальностей.

Одна из приобретенных детям-сиротам квартир расположена в доме на улице Добровольского. Это благоустроенный район с развитой инфраструктурой: рядом с домом находится несколько магазинов, детский сад, школа, остановка общественного транспорта. Сама квартира небольшая, но очень уютная, ее площадь составляет 30 квадратных метров. Недавно в ней сделан ремонт, в наличии вся сантехника и кухонная печь.

«Одним из условий контракта является предоставление квартиры в таком состоянии, чтобы в ней сразу же можно было жить, – пояснил начальник отдела специализированного жилищного фонда управления по учету и распределению жилой площади мэрии Константин Клименко. – В этом году краевое правительство выделило на приобретение квартир детям-сиротам во Владивостоке более 75 миллионов рублей. На эти деньги закупаем одно– и двухкомнатные квартиры в разных районах города».

Еще две квартиры, где сегодня прошел осмотр, находятся на улице Адмирала Угрюмова. Они тоже небольшие, но отвечают всем необходимым требованиям, которые предъявляются таким закупкам.

«Впервые в этом году городские власти не только приобретают жилье сиротам, но и формируют список получателей, – добавляет Константин Клименко. – Сейчас он в работе, его составляет управление опеки и попечительства, которое с 1 января вошло в состав администрации Владивостока».

Планируется, что ключи от приобретаемых квартир вручат новоселам во втором полугодии. Также не исключено проведение в этом году дополнительных закупочных процедур на приобретение жилья для детей-сирот при условии выделения дополнительного краевого финансирования.

Напомним, что в 2019 году администрация города приобрела детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 27 квартир.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru