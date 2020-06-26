Предприятия региона зовут членов избирательных комиссий к себе на работу Специфика общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ позволяет настроить процесс наиболее комфортно и безопасно для избирателей в ситуации пандемии. Одна из защитных мер –возможность организовать плебисцит среди трудовых коллективов непосредственно на рабочих местах, без необходимости присутствия в помещении участковой избирательной комиссии. К данной возможности прибегают все большее количество предприятий Приморья и Дальнего Востока. В том числе и один из крупнейших работодателей региона – группа компаний «Востокцемент».

Напомним, как подчеркнул заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников, общероссийское голосование – это не стандартные выборы или референдумы. Оно регулируется отдельным федеральным законом, благодаря чему есть возможность внести изменения в привычную процедуру, сделав ее более удобной и безопасной для граждан. Так, люди смогут высказать свое мнение в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля, причем сделать это позволяется не только в помещениях, но и на территории, расположенной рядом с УИК, а также на придомовых территориях, при помощи надомного голосования и даже на рабочем месте. Единственное условие – заранее уведомить избирательную комиссию, написав открепительное заявление.

– Компания «Востокцемент» всегда заботится о безопасности своих сотрудников, поэтому мы были очень рады той возможности, которая сейчас предоставляется для организации голосования по месту работы, – рассказала Надежда Клименкова, заместитель гендиректора «Востокцемента» по персоналу и организационному развитию. – Мы обратились к территориальным избирательным комиссиям, в ведение которых входят наши предприятия. Они сразу откликнулись, члены комиссий выехали на предприятия, работники смогли оформить открепительные заявления. Тем самым наши сотрудники смогут проголосовать досрочно на работе в те даты, которые были определены совместно с членами ТИК для каждого предприятия. Таким образом, мы обеспечим нашим работникам безопасность в период пандемии, они проголосуют на местах, а 1 июля – выходной – смогут провести время с семьей.

Отметим, что на предприятиях компании «Востокцемент» трудятся порядка пяти тысяч человек. Для их защиты приняты все санитарные меры, предписанные Роспотребнадзором.

Выезд членов избирательной комиссии на рабочее место для обеспечения досрочного голосования – один из способов дополнительной защиты избирателей. В целом в Приморье вводятся усиленные меры санитарной безопасности во время проведения плебисцита. В каждом помещении для голосования будут предусмотрены средства индивидуальной защиты, причем как для членов избирательной комиссии, так и для участников голосования: маски, перчатки, санитайзеры и так далее, вплоть до того, что гражданин получит индивидуальную ручку. В обязательном порядке будет проводиться обработка помещений.

Сам же процесс голосования во избежание массового скопления людей на избирательном участке был специально растянут на целую неделю – с 25 июня по 1 июля.

Таким образом, принимаются все мыслимые действия, чтобы граждане смогли сделать свой выбор в комфортной и безопасной обстановке. Как отмечают социологи, явка в связи с важностью события (последний раз избиратели голосовали за Конституцию в начале 90-х) обещает быть высокой.

– Ситуация для изменения Основного закона страны назрела, – считает Алексей Сысоев, генеральный директор компании «Востокцемент». – Многое в нашей жизни меняется. Мы видим, как политика государства развернулась к людям, к их интересам и проблемам. И тот документ, который был создан несколько десятилетий назад, не все охватывает. Любые поправки в документы всегда уместны, если они актуальны и правильно проработаны. Поправки в Конституцию, как мы видели, готовили ученые, общественные деятели, профессора, известные эксперты из разных сфер экономики, профессионалы своего дела. Проведена огромная работа. Когда изучаешь эти поправки, понимаешь, что они сделаны для людей. Пандемия не закончилась, но государство все сделало для того, чтобы отдать свой голос можно было комфортно и безопасно.

Евгений СИДОРОВ

Фото из архива «В»