Научат бегать регулярно и с удовольствием На муниципальном стадионе «Строитель» во Владивостоке проходят бесплатные тренировки для горожан. В проекте «Первый шаг к бегу» могут принять участие все желающие, сообщили в пресс-службе мэрии.

Тренировки проводит беговой клуб RunDnsRun. По словам организаторов, занятия подойдут тем, кто давно мечтает выйти на пробежки, но не знает, с чего начать.

«На протяжении почти шести лет мы развиваем беговое движение в Приморье. В преддверии юбилейного, V Galaxy Vladivostok Marathon, который состоится 26 сентября, мы решили помочь тем, кто никогда не бегал. Я расскажу об основах техники бега, мы изучим специальные беговые упражнения, научимся считать пульс, выбирать комфортный темп и, конечно, пробежим первые 1-3 километра. Нагрузка рассчитана специально для начинающих, поэтому тренировка будет по силам абсолютно каждому. Мы не намерены устанавливать рекорды, наша цель – научить участников бегать регулярно и в удовольствие. Как и все наши пробежки, тренировки для начинающих бесплатные», – рассказала директор бегового клуба RunDnsRun Ольга Гаева.

Местом проведения тренировок «Первый шаг к бегу» не случайно выбран стадион «Строитель». В прошлом году здесь провели масштабную реконструкцию, благодаря чему на беговых дорожках появилось удобное резиновое покрытие. А совсем недавно на дорожках обновили разметку и прочистили дренажную систему поля. Вход на стадион бесплатный.

Занятия по бегу будут проходить по четвергам, начало в 19.00. Первый урок бега уже состоялся, ближайшие пройдут 2, 16, и 30 июля. По желанию можно посетить только одну тренировку или приходить регулярно. Занятия проходят ограниченными группами, поэтому необходима предварительная регистрация. Анкету можно заполнить, пройдя по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFelfChKNMQiPl0Pds8cWbREj5IXRMun0bHQj6GLTM3KYcgg/viewform.

Отдел новостей «В»