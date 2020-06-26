Оперативные службы следят за паводковой ситуацией В Приморье после сильных дождей наблюдаются незначительные подъемы уровня воды на отдельных участках рек края, сообщили в пресс-службе региона.

По информации краевого министерства ГО и ЧС, наиболее напряженная паводковая ситуация наблюдается в нижнем течении реки Малиновки, где прохождение локального дождевого паводка приняло затяжной характер. На данном участке отмечается затопление поймы реки с подтоплением прилегающих к реке пониженных территорий и расположенных на них хозяйственных объектов.

«Создается угроза подтопления сел Соловьевка, Веденка, а также участков дорог местного значения», – предупреждают специалисты Единой диспетчерской службы Дальнереченского района.

Отмечается, что на данный момент подтоплений жилых строений нет – уровень воды у села Веденка остановился, местные дороги в хорошем состоянии. Тем не менее оперативные службы Приморского края держат ситуацию под контролем.

В ближайшие трое суток подъем воды на большинстве рек Приморья сохранится. Ожидаемый подъем воды составит 0,1-0,7 метра. При дальнейшем развитии паводка подтопление пойменных участков на отдельных реках края продолжится.

Кстати

Из-за дождей временно ограничено движение легковых машин на автодороге Загорное – Краснояровка в Яковлевском районе. На остальных направлениях движение транспорта ведется в обычном режиме, сообщили в пресс-службе края со ссылкой на АО «Примавтодор».

Наблюдаются переливы рек на 3-4 километрах автодороги Загорное – Краснояровка.

«Вода пока прибывает, высота разлива местами достигает 20-40 сантиметров, проезд есть для грузового транспорта. Сотрудники предприятия патрулируют данный участок и следят за обстановкой», – уточнили в Примавтодоре.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/ www.primorsky.ru