Возросло количество обращений в систему экстренных вызовов Дежурные смены центра обработки экстренных вызовов Системы-112 в первом полугодии 2020 года приняли почти 250 тысяч вызовов. Количество обращений увеличилось в связи с эпидемией COVID-19, сообщили в пресс-службе края.

Как отметили в региональном министерстве ГО и ЧС, не все вызовы требуют реагирования экстренных служб. Так, для отработки оперативным службам передали более 21 тысячи обращений: в пожарно-спасательную службу «01» – 1851 (8,66 %), в службу полиции «02» – 1850 (8,66 %), в скорую медицинскую помощь «03» – 17667 (82,66 %).

«В этом году на увеличение количества обращений оказала влияние пандемия коронавирусной инфекции. Ежесуточно на единый номер вызова экстренных оперативных служб поступало более 2 тысяч обращений, что примерно на 25 % больше, чем было до эпидемии. Операторы Системы-112 проводили консультации населения по различным вопросам, в том числе о мерах по предупреждению заноса и распространения коронавируса на территории Приморья. Лидируют по количеству вызовов Владивосток, Уссурийск и Находка», – рассказали специалисты.

Напомним, что обращения по единому номеру «112» повышают оперативность реагирования на запросы граждан. Центр обработки вызовов Системы-112 взаимодействует со всеми дежурными службами края и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципалитетов.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/www.primorsky.ru