Энергетики переходят к четвертому этапу отключений Третий этап весенне-летних гидравлических испытаний завершился во Владивостоке, сообщили в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Четвертый, заключительный, этап в дальневосточной столице пройдет с 6 по 14 июля. ГВС будет ограничено у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от теплоцентрали «Северная».

Энергетики Приморских тепловых сетей напоминают горожанам: несмотря на то что магистральные сети отремонтированы и готовы к подаче воды, существуют еще внутриквартальные (разводящие) сети, находящиеся на балансе других организаций, включая МУПВ «ВПЭС», специалисты которых могут проводить работы на своих участках.

Отдел новостей «В»