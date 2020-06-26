Условия городских контрактов на ремонт улиц ужесточили Порядка 70 километров отремонтированных дорог – вот та цифра, которой удалось достичь в минувшем году городской администрации. Об итогах и планах в сфере дорожного хозяйства дальневосточной столицы депутатам городской думы рассказал глава Владивостока Олег Гуменюк.

«Пожалуй, это рекордная цифра за последние годы. И хотя природа устроила нам тяжелые испытания в виде непрерывных тайфунов в 2019-м – так, что пришлось объявлять режим ЧС, город сделал все возможное, чтобы справиться с трудностями», – сказал Олег Гуменюк.

Так, по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» комплексный ремонт проведен на 15 улицах. Здесь появился не только новый асфальт, но и тротуары, подпорные стенки, ливневая канализация, лестницы. Был построен новый надземный переход на улице Олега Кошевого.

«Мы столкнулись и с проблемами сроков, качества и культуры проведения работ. В этом году постарались учесть ошибки, включив в контракты более жесткие условия. Подрядчиков, нарушающих требования, ждут штрафы, расторжения контрактов и внесение их в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков», – добавил глава.

Стоит напомнить, что в прошлом году было обновлено порядка 8 километров дорог на острове Русском – качественные подъездные пути получили жители поселков Экипажного, Парис и Поспелово. Преобразилась и дорога на улице Капитана Шефнера – это крайне важная для города транспортная артерия.

Помимо этого, был проведен ремонт 11 подпорных стен, 47 лестниц, капитальный и текущий ремонт систем ливневой канализации. Удалось городской администрации приобрести и 56 единиц новой дорожной спецтехники, установить новые скамейки, высадить 246 деревьев и более 4,5 тысячи кустарников.

Глава Владивостока также напомнил о том, что в этом году приняли новую программу озеленения города. И первые изменения жители уже видят – это не только новые красочные цветники, высадка аллей, создание новых зеленых уголков, но и установка топиарных фигур, которые уже успели положительно оценить многие владивостокцы.

Поделился глава дальневосточной столицы и ближайшими планами.

«Объем работ нам предстоит сделать значительный, в том числе по федеральному проекту. Начали ремонт Некрасовского путепровода. В планах – строительство развязки в районе Зеленого Угла и в районе Фирсова, реконструкция автодороги по улицам Котельникова – Аллилуева и многое другое», – сказал он.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru