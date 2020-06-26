Дан старт большим изменениям С 25 июня в Приморье началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ

Оно будет длиться вплоть до 30 июня, а на 1 июля назначен финальный день плебисцита, после которого начнется подсчет голосов «за» и «против».

Напомним, что у жителей края в этот раз есть несколько возможностей отдать свой голос в зависимости от того, какой путь они считают наиболее комфортным и безопасным для себя.

Как и где голосовать

В дни досрочного голосования, с 25 по 30 июня, вы можете прийти с паспортом на выбранный участок, получить бюллетень и проголосовать. Узнать, где находится ваш участок, можно при помощи Госуслуг, а также сервисов, находящихся на сайте краевой и центральной избирательных комиссий.

Дополнительные дни предусмотрены, чтобы проголосовать спокойно без толкотни и очередей. А 1 июля – выходной день, его можно провести дома, с семьей, или заняться своими делами.

Также для граждан во все дни голосования предусмотрена возможность голосования на дому. Чтобы записаться, надо обратиться в свою участковую комиссию до 17 часов 1 июля и обсудить, в какое время будет удобно проголосовать. В день голосования к вам домой придут члены участковой комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Голосование будет проведено бесконтактным способом.

Ну и, конечно, 1 июля можно – по привычной схеме – прийти на свой УИК и отдать свой голос. Участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Прийти нужно обязательно с паспортом. Вас обеспечат средствами индивидуальной защиты и даже вручат индивидуальную ручку.

Социальные поправки

Напомним, что газета «В» подробно писала о том, какие поправки предлагаются в новой версии Основного закона. Отметим, что огромная их часть касается социальной сферы.

Так, предлагается установить на конституционном уровне минимальный размер оплаты труда не меньше прожиточного минимума. «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации», – таким пунктом дополняется статья 75 в новой редакции Конституции.

Еще одно изменение касается регулярной индексации соцвыплат. «В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат», – еще один пункт новой редакции данной статьи.

Поправки вводят дополнительные гарантии защиты семьи и детей, традиционных ценностей – «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях» (ст. 72, ч. 1, п. Ж1).

Кроме того, подчеркивается, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения» (ст. 67.1, ч. 4).

Важно, что предлагается регулярная индексация пенсий. «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом», – предлагается поправка в ч. 6 статьи 75.

Мнение

Тамара Валькова, председатель местного отделения по Первомайскому району г. Владивостока Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», рассказала о социальных поправках в Конституцию РФ:

«Я уже на пенсии, и мне ее хватает, так как по нынешним меркам она у меня неплохая, да и дети помогают. Хочу отметить, что сейчас пенсионеры, несмотря на невзгоды, кризисы, а в этом году еще и пандемию, вовремя, день в день, получают свою пенсию. И мы знаем, что наша пенсия гарантирована государством. А теперь предлагаемые поправки в статью 75 будут гарантировать ежегодную индексацию пенсии. Это значит, что экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на проведении индексации, и старшее поколение будет чувствовать себя более защищенными, что очень важно! Эта поправка в статью 75 Конституции даст уверенность нынешним и будущим пенсионерам в завтрашнем дне».

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта vlc.ru