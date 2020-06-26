От легендарного Т-34 до новейшего «Триумфа» Юбилейный парад Победы прошел в столице Дальнего Востока

В минувшую среду в краевой столице состоялся военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот день по улице Светланской торжественным маршем прошли военнослужащие и колонны техники.

В этом году для обеспечения безопасности и сохранения здоровья людей празднества были перенесены с 9 Мая на 24 июня. Дата выбрана не случайно – в этот день ровно 75 лет назад Парад Победы состоялся на Красной площади в Москве.

Поскольку в Приморье и его столице сохраняется режим повышенной готовности из-за пандемии, число зрителей и почетных гостей на центральной площади столицы Дальнего Востока было минимальным. Перед построением войск Владивостокского гарнизона военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты ТОФ провели дезинфекцию проезжей части улицы Светланской.

Торжества начались с выноса Знамени Победы и государственного флага России. В строю замерли ротные и батальонные коробки представителей различных родов войск, а сводный духовой оркестр исполнял мелодии фронтовой поры.

Командовал парадом вице-адмирал Денис Березовский. Принимал парад адмирал Сергей Авакянц. Они совершили объезд войск гарнизона и поприветствовали участников. Затем Сергей Авакянц обратился с приветственной речью к военнослужащим ТОФ, ветеранам Великой Отечественной войны, жителям Приморья и Владивостока. Он поздравил всех с Днем Победы. В память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.

При исполнении государственного гимна Российской Федерации прозвучал артиллерийский салют из орудий, установленных на Корабельной набережной.

Затем началось прохождение войск Владивостокского гарнизона. Его открыла рота барабанщиков филиала Нахимовского военно-морского училища. За ними шествовали офицеры штаба ТОФ, военные ряды соединений надводных кораблей Приморской флотилии, морской авиации, береговых войск флота. Третий год подряд в общем строю промаршировал сводный расчет военнослужащих-женщин из состава центра связи ТОФ. Впервые в параде приняла участие парадная коробка Уссурийского казачьего войска. Кроме того, самостоятельными когортами были представлены курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова и филиала Нахимовского ВМУ, сотрудники Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Приморского управления внутренних дел и Приморского регионального управления ФСИН. Всего в параде участвовало свыше полутора тысяч человек в погонах.

За пешими расчетами прошла механизированная колонна во главе с легендарным танком Т-34, который принимал участие в Сталинградской битве, его экипажем командовал полковник в отставке Олег Коваль. Также зрители увидели бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», войсковые комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», боевые машины пехоты БМП-2М, автомобили разведки «Тигр-М», танки Т-80 БВ и другую технику общим счетом 57 единиц. Следом в праздничной колонне проехали ретроавтомобили - легковые и грузовые ГАЗ М-1, ГАЗ-67Б, ГАЗ-АА, ЗИС-5В, ЗИС-6 с системой залпового огня БМ-13Н «катюша», машины Studebaker и Willis. На одной из них сидели военные в форме красноармейцев со штандартами 10 фронтов.

Парад Победы во Владивостоке завершился прохождением сводного военного оркестра Владивостокского гарнизона.

Из-за сложных погодных условий пришлось отменить пролет военных самолетов и вертолетов. А поздним вечером над Владивостоком прогремел праздничный артиллерийский салют.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА