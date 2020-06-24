Четыре скалы и лазурное море Туристический сезон этим летом по всем признакам будет довольно герметичным. Заграница пока закрыта, а западная часть России – вариант, конечно, интересный, но затратный и несущий ряд неопределенностей. Не лучше ли потратить время на небольшие путешествия по родному Приморью, которое богато живописными местами?

Вот именно, что лучше. Об одном из таких мест сегодня и пойдет речь – о мысе четырех скал в Ольгинском районе.

Добраться туда несложно. Мыс (точнее, точка подъема на него) находится недалеко от села Тимофеевка. От Владивостока до этого населенного пункта идет асфальтированная дорога. Конечно, по пути встречаются убитые участки, но не такие уж и страшные, как по дороге на Находку.

От Тимофеевки до подъема ведет хорошая грунтовка. Сам подъем непроходим для малолитражек, но внедорожники его осиливают (по крайней мере, туда спокойно забрался «Субару-Форестер», а вот владелец «Тойоты-Рав 4» оставил свою машину внизу, рядом с нашей малолитражкой). Пеший путь – всего 20 минут. И этот путь сам по себе невероятно живописен.

А наверху туристам открывается поистине изумительный вид на четыре скалы. Причем тропинка выводит не только на сам мыс, но и на берег внизу. Вода в море лазурно-голубая, прозрачная, сказочно красивая. Правда, до колик холодная. Говорят, что прогревается она до комфортного состояния только в августе. Хотя понятие комфорта у всех разное.

В общем, как говорится, руками не трогать – только любоваться. Зато это идеальное место для фотосессий, пикников, пеших прогулок. В день нашего похода за красотой здесь было немало и взрослых, и детей. Причем некоторые представители старшего поколения спокойно спускались по крутой тропинке к пляжу и могли дать фору некоторым молодым отдыхающим.

Красота этого места уже описана многими любителями путешествий, прибавить к этим восторгам, кажется, совершенно нечего. Можно только присоединиться и полностью согласиться.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

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