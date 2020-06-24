Коронавирус в Приморье начал сбавлять темп. Но он по-прежнему опасен За минувшие сутки (по данным на вторник, 23 июня) COVID-19 выявлен еще у 85 жителей нашего региона, общее число заболевших приморцев с начала эпидемии – 3728 человек.

Такой суточный прирост официально зарегистрированных случаев инфицирования несколько ниже, чем неделей ранее, когда, напомним, за день регистрировалось около ста и более заболевших. Возможно, темп распространения коронавируса начал снижаться.

К сожалению, увеличилось количество летальных исходов от новой инфекции: по данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки скончался еще один человек.

– Это женщина в возрасте 81 года, проходившая лечение в больнице Уссурийска. Она имела ряд сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Коронавирусная инфекция протекала в крайне тяжелой форме, осложнилась развитием двусторонней пневмонии. Пациентка в течение двух недель находилась на ИВЛ в отделении реанимации, – сообщили специалисты.

Уточняется, что всего с начала эпидемии не справились с заболеванием 37 приморцев, еще трое из них скончались 22 июня.

Общее число победивших COVID – 2151 человек. На стационарном лечении сегодня находятся около тысячи приморцев, из них 38 в тяжелом состоянии.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок, использование других средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. Чтобы обезопасить себя и своих близких, не игнорируйте эти правила – таково требование времени.

Отдел новостей «В»