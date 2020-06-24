Это наша с тобою земля: какие поправки в Конституцию приморцы считают главными Завтра в нашей стране стартует всероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Все граждане старше 18 лет могут отдать свой голос относительно предлагаемых поправок досрочно с 25 по 30 июня и в основной, определенный для плебисцита день – 1 июля.

Тем временем уже сегодня приморцы обозначили самые важные поправки, которые следует закрепить в Основном законе государства. Мнение жителей региона стало известно в ходе опроса, результаты которого опубликовал краевой научно-исследовательский центр социологии.

Одним из самых значимых среди предлагаемых изменений, по мнению респондентов, является запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для представителей власти – за него проголосовали 23,8 % опрошенных. Поправка, направленная на закрепление в Конституции социальных гарантий набрала 22,8 %. За ужесточение требований к кандидатам на президентский пост высказались 19,9 %. Важность приоритета Конституции РФ над международным правом на территории страны отметили 16,8 %. Изменение статуса и полномочий Госсовета и усиление полномочий губернаторов посчитали значимым 11,4 %.

Кроме того, опрашиваемым предлагалось назвать причины, по которым, на их взгляд, следует принять участие в голосовании. Почти половина респондентов, 40,1 %, признались, что ими движет гражданский долг. 25,2 % сказали о желании поддержать президента России и его инициативы. 20,3 % высказали надежду на то, что поправки изменят жизнь в стране к лучшему. 17,9 % отметили, что есть желание отдать свой голос за или против предлагаемых изменений.

– По данным опроса приморского центра социологии, в общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ планируют участвовать более 60 % респондентов. Примечательно, что подобные данные прослеживаются и на федеральном уровне: соответствующее исследование накануне проводил ВЦИОМ. Согласно ему 61 % россиян поддерживают предлагаемые поправки. Особенно важно при этом, что жители нашего региона называют в числе причин пойти на голосование свой гражданский долг и желание поддержать президента, его инициативы, что говорит об активной позиции и высокой степени ответственности перед собой, обществом и своей страной у приморцев, – подчеркнул заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.

Он также отметил, что, по данным краевого опроса, осведомленность жителей края о предстоящем голосовании составляет почти 92 %. Информированность жителей страны в целом, по информации ВЦИОМ, достигает почти 93 %.

Напомним, что во время голосования все избирательные участки оборудуют со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В помещениях будут проводить регулярную дезинфекцию, граждан будут допускать только в масках, обеспечат их социальное дистанцирование.

Чтобы найти свой участок для голосования, можно воспользоваться несколькими удобными способами. Во-первых, с помощью цифровых сервисов, размещенных на официальном сайте ЦИК России и на сайте краевой избирательной комиссии. Необходимо только указать свой адрес, и тогда программа сама укажет на тот участок, к которому вы приписаны. Во-вторых, граждане могут найти свой участок на сайте «Госуслуги», зайдя в личный кабинет.

Отметим, что приморцы могут задать любые вопросы о всероссийском голосовании по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в информационно-справочный центр Центризбиркома. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Подробности

Отметим, что часть поправок имеет патриотическую направленность и касается закрепления традиций и исторической памяти страны на уровне Основного закона. Как считают эксперты, изменение Конституции РФ позволит избежать ошибок прошлого.

Свое мнение по этому поводу высказал приморский юрист Андрей ВЛАДИМИРОВ:

– Всей историей нашей страны доказана необходимость внесения в Конституцию РФ поправок и дополнений.

1. Закрепление принципа неотторжимости территории Российской Федерации.

2. Привлечение (необходимое в подлинно федеративном государстве) субъектов Российской Федерации и их населения к защите территориальной целостности страны.

3. Исключение слова «между» в части 3 статьи 67 Конституции РФ («Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия»). Это необходимо потому, что границы Амурской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев совпадают с государственной границей России. Буквальное прочтение и применение ныне действующей редакции части 3 статьи 67 Конституции РФ противоречит принципу федерализма.

4. Дополнение частью 4 статьи 67 Конституции РФ в следующей редакции: «Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Российской Федерации, не подлежат изданию, введению в действие и применению». Это важно для ратифицированных еще в СССР правовых актов, которые не подпадают под контроль Конституционного суда РФ, имеющего сейчас право проверять только не вступившие в силу международные соглашения.

5. Дополнение Конституции РФ нормой о том, что «международные договоры Российской Федерации подлежат ратификации в срок, установленный законом. Нератифицированные международные договоры не подлежат применению». Необходимость введения такой нормы проистекает, в частности, для «Соглашения о разграничении морских пространств между США и СССР в Беринговом море» («Соглашение Бейкер — Шеварднадзе»), приведшего к безосновательной потере значительной российской акватории в Беринговом море и до сих пор не ратифицированного нашей стороной, но фактически исполняющегося как США, так и Россией.

Николай КУТЕНКИХ, отдел политики «В»

Фото Александра САФРОНОВА / primorsky.ru, Инфографика с сайта primorsky.ru