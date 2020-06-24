«ВИ БИ СИ» и «Лемма» дарят призы к юбилею Владивостока Отличная новость для всех, кто неравнодушен к истории нашего любимого города, кто ценит старинную архитектуру, кто любит узнавать что-то новое и просто обожает выигрывать призы: две старейшие радиостанции Приморья – «Лемма» и «ВИ БИ СИ» – объявляют акцию «Карта сокровищ»!

Чтобы получить фирменную футболку с символикой одной из радиостанций или призы от спонсоров акции, с 29 июня необходимо внимательно слушать эфир и подсказки радиоведущих. А они будут говорить об истории Владивостока, застывшей в его архитектуре, о выдающихся людях, живших, работавших и творивших в нашем городе.

Главные подсказки – фотографии загаданных объектов будут выкладываться в «Инстаграм» радиостанций: radio_vbc и radio_lemma. Подпишитесь на них, и вы будете в курсе всего, что происходит на радиостанциях: какие конкурсы проводятся, какие акции устраиваются и какие гости заходят на огонек, то бишь в прямой эфир.

Отдел новостей «В»