Инсталляции напомнят о Дне города Краевая столица преображается к празднику – 2 июля город отметит 160 лет со дня основания.

Накануне в районе площади Баляева появилась объемная надпись «Владивосток», которая в скором времени засияет ярким светом, сообщили в пресс-службе мэрии.

Инсталляции в разных районах города устанавливают в рамках новой концепции благоустройства. Специалисты уже завершили установку объемных букв «Владивосток», которые появились под мостом в районе площади Баляева. С 1 июля белоснежная надпись будет подсвечиваться с наступлением темноты. До конца года территорию вокруг инсталляции благоустроят городские озеленители – планируют высадить деревья и кустарники хвойных и лиственных пород.

Еще одна инсталляция, напоминающая о грядущем празднике, ранее появилась на центральной площади города. Здесь установили надпись «160 лет» и композицию в виде белых парусов.

«Планируется установка во Владивостоке еще двух фигур. Это инсталляция «Светящийся шар» на Некрасовском путепроводе и надпись «Добро пожаловать во Владивосток» с гербом города, которая появится на улице Маковского на въезде во Владивосток», – рассказала заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства Ольга Цой.

Напомним, что приморскую столицу в этом году украсили 30 топиарных фигур. Помимо этого, на клумбы, в цветники, скверы и парки города высадят 400 тысяч цветов. Также зеленые зоны пополнят 25 тысяч деревьев и кустарников.

Отдел новостей «В»