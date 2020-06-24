Молодежь поддержали по 24 векторам Список лауреатов премии «Молодежный вектор» утвердили в администрации Владивостока. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Гуменюк. В этом году памятный знак и премию вручат 24 активным жителям приморской столицы.

Напомним, что ежегодная награда присуждается за значительный вклад в развитие молодежной политики города. В этом году соискатели премии проявили себя в волонтерской деятельности, творчестве и других сферах. Выбор комиссии был непростым – из 55 достойных претендентов победителями стали 24.

Лауреаты этого года: Сергей Мотофанов, Артем Мавричев, Яна Астахова, Дмитрий Якинто, Екатерина Бертина, Юлия Рыбакова, Андрей Брянский, Наталья Тарасенко, Денис Кунгуров, Мария Петришина, Диана Оганян, Илья Мелешко, Евгения Гавриленко, Евгения Бахирева, Марина Карпушенко, Галина Богачук, Анастасия Есенкина, Игорь Чеботарев, Евгений Торбин, Алиса Настенко, Юлия Ющенко, Анна Горковенко, Филипп Савченко и Ульяна Загибалова.

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 26 июня. Им будут вручены знаки и денежные вознаграждения в размере 25 тысяч рублей, уточнили в управлении по делам молодежи.

Отметим, что премия «Молодежный вектор» во Владивостоке вручается уже шестой год подряд. За это время сотни талантливых и активных юных горожан успели реализовать свои проекты.

Отдел новостей «В»