В обновленном фонтане поселились золотые рыбки Восстановление парка имени Лазо на станции Санаторной проведут в несколько этапов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже в этом году будет восстановлена пешеходная зона, ведущая к главному входу.

В минувшие выходные парк Лазо на станции Санаторной посетил глава города Олег Гуменюк. Здесь недавно были завершены работы по восстановлению памятника Сергею Лазо и главного фонтана. К слову, в нем теперь поселились золотые рыбки, и за ними с удовольствием наблюдают посетители парка – и дети, и взрослые.

«Парк Лазо десятилетиями был излюбленным местом отдыха. Безусловно, он нуждается в ремонте. Первоочередные мероприятия будут проведены в этом году. Уже выделены средства на ремонт пешеходной зоны, ведущей к парку. Работы по восстановлению парка будут продолжены и в следующем году», – подчеркнул глава города.

По информации представителей городского управления дорог и благоустройства, подрядчику также предстоит обустроить пандус в районе наземного перехода через железнодорожные пути. Это позволит создать комфортные условия для передвижения молодых родителей с колясками и маломобильных граждан.

Напомним, что в этом году во Владивостоке по инициативе городской администрации идет большая работа по восстановлению парков и скверов. Ремонт планируется провести в Покровском парке, парке Минного городка, в сквере Ветеранов, Игнатьевском, Надибаидзе, Жариковском, на Светланской, 147, Лермонтова, 91 и по ряду других адресов.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru