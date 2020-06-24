Равнение на победителей! Парад в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны пройдет 24 июня – как и Парад 45-го года

Сегодня, 24 июня, Приморский край, как и практически вся Россия, принимает парад Победы. Ровно 75 лет назад он был проведен в нашей стране впервые.

«Очень бы хотелось, чтобы памятные мероприятия в этот день проводились ежегодно»

Согласно указу президента РФ Владимира Путина воинские шествия пройдут при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции в городах-героях, городах воинской славы и в городах, где располагаются штабы флотов и армий. В Приморье это Владивосток и Уссурийск. Стать зрителями юбилейного парада жители региона смогут по телевизору и в сети Интернет. Для участников же подготовлены усиленные меры санитарной защиты.

Как в том легендарном строю…

Выбор даты парада Победы – 24 июня – не случаен. Именно в этот день в 1945 году состоялись первые торжественные мероприятия в честь окончания Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве. Ветераны подчеркивают, что решение о переносе парада на эту дату самое верное.

– Это правильное решение. Очень бы хотелось, чтобы такие парады в этот день проводились ежегодно, – говорит Гарольд Кузнецов, участник Парада Победы в Москве 1945 года. – Великая Победа пришла к нам 9 мая, а парад в ее честь состоялся 24 июня 1945 года. Наш народ гордился и восхищался им. Всей стране, всему миру была продемонстрирована мощь народа-победителя и ее армии. За давностью лет это событие стало забываться в народной памяти, что, конечно же, несправедливо. Историю надо помнить и чтить. Предстоящий парад Победы в Москве и во множестве других городов России вновь заставит нас гордиться и восхищаться своими доблестными вооруженными силами, несгибаемым народом и славной многовековой историей победителей.

Гарольд Григорьевич знает о войне не понаслышке. Ребенком он прошел через тяготы немецкой оккупации в Донбассе, был узником фашистского концлагеря, из которого в 1943 году чудом бежал вместе с несколькими пленными красноармейцами.

Его отец, командир полка, погиб при освобождении Прибалтики, маму замучили в фашистских застенках как жену командира Красной армии. Поэтому подросток-сирота оказался в Орловском суворовском училище. Летом 1945 года 14-летним мальчишкой он маршировал в составе сводного полка суворовцев на Параде Победы в Москве.

Их тогда было 800. По имеющимся данным, на сегодняшний день осталось 27, из них всего шестеро – из батальона орловских суворовцев. В последний раз суворовцы – участники того знаменитого июньского Парада Победы встречались на Красной площади в 1995 году, после чего у них состоялась беседа с будущим патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

После войны Гарольд Кузнецов окончил военное училище. Служил в том же 2-м гвардейском танковом полку, которым в войну командовал его отец. Посвятил вооруженным силам 28 лет жизни. А потом по призванию стал учителем. Несколько десятилетий преподавал в средней школе № 60 во Владивостоке военное дело, физкультуру, основы безопасности жизнедеятельности. Более 200 его выпускников стали боевыми офицерами в разных родах войск. Кроме того, Гарольд Кузнецов является председателем суворовско-нахимовского клуба Приморского края.

Сейчас Гарольд Григорьевич является последним из оставшихся в живых участников того легендарного Парада Победы, живущих в Приморье.

Сегодня, 24 июня, участник Парада Победы 1945 года, танкист, подполковник в отставке Гарольд Кузнецов будет наблюдать за прохождением пеших колонн и бронированной техники по улице Светланской во Владивостоке с трибуны. Хотя еще в прошлом году 9 Мая он чеканил шаг во главе коробки кадетов средней школы № 60. К сожалению, нынче число участников торжеств ограничено из-за пандемии коронавируса.

Подчеркнем, что в Приморье приняты усиленные меры для того, чтобы обезопасить участников и гостей парада. Они учитывают все рекомендации Роспотребнадзора по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Так, улицы городов перед шествием будут дезинфицированы, все участники и гости на трибунах – протестированы на коронавирус. Кроме того, в ходе мероприятий будет налажен строгий контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, чтобы свести к минимуму любые риски для здоровья участников.

Памяти героя

Всего в парадах Победы в Приморье примут участие более 1600 человек, представляющих соединения и воинские части, дислоцированные в регионе, более 90 единиц крупного вооружения и военной техники и восемь воздушных судов от армии ВВС и ПВО, уточнили в пресс-службе Восточного военного округа.

В частности, во Владивостоке планируется задействовать 57 единиц техники. Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве. Боевая машина названа в честь участника Великой Отечественной войны Ефима Гольдберга.

– Ефим Моисеевич воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Был участником битв на Висле и на Одере. Штурмовал Берлин. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами. Долгое время он являлся старейшим ветераном в Приморье, был поэтом и активным общественным деятелем. Героя не стало в апреле 2020 года в возрасте 106 лет, – рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Впервые в параде примут участие бронемашины «Тигр» и недавно поступившие на вооружение морской пехоты ТОФ танки Т-80БВ.

Праздничный салют 24 июня ознаменуется 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском более 300 фейерверочных выстрелов. Запуск фейерверка будет осуществляться из салютных установок 2А85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка по устоявшейся традиции с площадки на улице Батарейной, в районе мыса Боброва, задействуют две гаубицы Д-30.

Во все колокола

– Также для приморцев предусмотрены различные патриотические акции, в которых они смогут принять участие в режиме онлайн или дистанционно и таким образом почувствовать силу и единение даже в то время, когда мы не можем все вместе выйти на улицу, пройти в рядах Бессмертного полка или склонить головы в минуту молчания у Вечного огня, – подчеркнули в пресс-службе.

Так, сегодня в 12.00 регион вместе со всей страной присоединится к акции «Весть Победы». В честь главного для России праздника загудят фабрики и заводы, морские суда, повсеместно зазвонят церковные колокола. Автомобилистам также предлагается просигналить в это время в знак приверженности миру на земле.

В 21.50 все приморцы могут присоединиться к всероссийской акции «Лучи Победы». Жителям края предлагается подойти к окнам квартир или выйти на открытые балконы с зажженными фонариками в руках. Свои прожекторы в это время включат также ледокол, стоящий на рейде в бухте Золотой Рог, Находкинский и Славянский судоремонтные заводы.

Департамент по делам молодежи и Центр содействия развитию молодежи Приморского края проводят квест «История Победы».

В разных муниципалитетах края также запланированы онлайн-концерты и другие мероприятия, которые состоятся в дистанционном формате. К примеру, в Дальнереченске предусмотрена трансляция концерта «Сквозь года звенит Победа!» с участием солистов Дома культуры, посмотреть которую смогут все желающие.

Николай КУТЕНКИХ

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА