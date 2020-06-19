Бензин АИ-95 рекордно подорожал. Пока только на бирже Биржевая стоимость бензина марки АИ-95 растет практически с начала лета. Только за один день, 17 июня, его цена на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла на 0,89 процента и составила 57209 рублей, сообщает РИА «Новости». Всего же с начала июня стоимость тонны этой марки бензина выросла более чем на девять процентов и достигла исторического максимума.

Также за 17 июня на 0,59 процента повысилась биржевая стоимость АИ-92: за тонну такого бензина теперь дают 49809 рублей. Однако, если сравнивать с началом месяца, бензин марки АИ-92 практически не изменился в цене.

По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, сейчас котировки АИ-95 достигли абсолютного максимума.

«Ситуация на рынке начала накаляться еще с конца мая, мелкооптовые цены растут каждую неделю», – сказал он информагентству «РБК».

Баженов добавил, что глобальной причиной роста является демпфирующий механизм. Среди прочих факторов, влияющих на цены, он назвал снижение биржевых нормативов и ограничение импорта.

По прогнозу Баженова, рост цен на бирже вызовет подорожание топлива на АЗС.

Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов, в свою очередь, отметил острую нехватку АИ-95 на бирже и в мелком опте. Эксперт считает, что именно это и вызвало рост цены. По его мнению, независимые АЗС сейчас работают на пределе своих возможностей, но до 1 июля на заправках цены не изменятся.

Кстати, Минэнерго РФ ранее спрогнозировало снижение спроса на бензин со стороны потребителей в июне 2020 года на 10 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Ведомство также отмечает, что восстановление потребления топлива населением, связанное со снятием ограничительных мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса, наблюдается неравномерно по регионам.

Справка «В»

Демпфирующий механизм – налоговый инструмент, при котором если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены. В обратной ситуации, когда российские цены выше экспортных, нефтяники отдают государству часть сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»