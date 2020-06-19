Более 120 разрешений на строительство выдано в Приморье В Приморье удалось значительно ускорить процедуру получения главного градостроительного документа – во многом благодаря региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (РИСОГД). Система работает во всех муниципальных образованиях края, сообщили в пресс-службе региона.

«Эта система объединяет все муниципалитеты, содержит общий банк данных по территориальному планированию и градостроительному зонированию. Благодаря ей налажено взаимодействие между разными муниципальными образованиями, органами исполнительной власти, территориальными федеральными органами. Запросы рассматриваются в течение трех дней, градостроительные планы земельных участков оформляются в течение 10 дней, разрешение на строительство может быть оформлено за 5 дней», – отметили в региональном министерстве градостроительства.

В ведомстве добавили, что только в первом квартале 2020 года в Приморье было выдано 125 разрешений на строительство.

Напомним, что получить такое разрешение также можно в МФЦ, через портал Госуслуги или региональный портал госуслуг.

Отдел экономики «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ primorsky.ru