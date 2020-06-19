Базам отдыха обещана господдержка Туристических операторов Приморья, работающих на внутреннем рынке, поддержат государственной субсидией. Об этом говорили в ходе VI Тихоокеанского туристского форума, который прошел 16–18 июня в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе края.

По словам начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елены Лысенковой, ведомство в настоящее время расширяет действие постановления правительства РФ «О субсидиях на господдержку туроператоров внутреннего и въездного туризма».

Напомним, что это постановление действует с 2018 года. В перечень субсидируемых территорий вошли три дальневосточных региона: Приморский край, Республика Бурятия и Камчатский край. Но исходя из требований к туроператорам на субсидии могли рассчитывать достаточно крупные компании, которые работают с большими организованными тургруппами.

Теперь же, поскольку туристическая отрасль Приморья, как и всей страны, в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, переориентируется на внутренний туризм, предполагается, что в постановление будут внесены изменения. Они распространят возможность воспользоваться субсидией не только крупным, но и мелким туроператорам, работающим с небольшими группами.

«У нас есть хороший опыт работы по данной субсидии начиная с 2018 года. Но, поскольку ситуация изменилась, мы очень ждем, когда действие постановления будет расширено, чтобы данной господдержкой могли пользоваться не только крупные, но и мелкие участники рынка, например базы отдыха. Такая субсидия позволит сделать туристический продукт максимально недорогим для конечного потребителя, поскольку туроператор получит часть средств на обслуживание каждого гостя из федерального бюджета. Это поможет не только перезапустить туристическую отрасль и сохранить рабочие места, но и привлечь в край путешественников из других регионов страны, которые, возможно, раньше у нас и не бывали», – отметил руководитель Агентства по туризму Приморья Владимир Щур.

Елена Лысенкова отметила, что помимо расширения действия постановления о субсидировании туроператоров ведомство готовит меры грантовой поддержки проектов нового современного формата (глэмпингов, кемпингов, модульных конструкций).

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»