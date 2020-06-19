Растет число участников социального проекта Социальные карты «Приморец» получили уже более 35 тысяч жителей региона, сообщили в пресс-службе края.

«Написать заявление на выпуск социальной карты жители региона могут в краевых отделениях Примсоцбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Почта Банка и Сбербанка. С 1 июня к проекту подключился и АКБ «Банк «Приморье», – отметили в краевом правительстве.

Для получения карты «Приморец» гражданину необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус гражданина.

Напомним, что социальный проект «Карта «Приморец» был запущен на территории края 1 октября 2019 года. Карта обладает функциями банковской карты национальной платежной системы «МИР», также с ее помощью можно оплатить проезд на транспорте. Кроме того, карта задействована в программах лояльности других участников проекта – сетей магазинов розничной торговли, аптечных сетей и организаций сферы услуг.

Отдел новостей «В»