Названы красные зоны по заболеваемости COVID-19 в Приморье Число умерших от коронавируса в Приморье достигло 30 человек, сообщили в пресс-службе края со ссылкой на данные, озвученные в ходе оперативного штаба.

От новой коронавирусной инфекции скончался 89-летний житель Владивостока. Он поступил в тяжелом состоянии, умер на второй день от внезапной остановки сердца. Тяжелой сопутствующей патологии не было. ИВЛ не подводили.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская добавила, что за минувшую среду, 17 июня, еще 101 человек заболел коронавирусом.

«Всего с начала пандемии в крае выявлено 3270 случаев заражения COVID-19. Темп прироста составляет 3,2 %. Сегодня начинаем проверки по подготовке школ к ЕГЭ», – проинформировала она.

Административным комиссиям в муниципалитетах, которые находятся в красных и желтых зонах по темпам прироста заболевания, поручено усилить работу. Так, за один день, 17 июня, во Владивостоке коронавирусом заболели 77 человек, в Уссурийске – 15 человек, в Михайловском районе – два человека, в Пограничном районе зарегистрирован один заболевший. Это почти в два раза больше, чем в период с 14 по 16 июня.

В желтой зоне находятся Артем, Арсеньев и Шкотовский район. Здесь в среднем за сутки регистрируется до трех человек с диагнозом «COVID-19».

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, жителей просят не собираться большими группами, использовать маски и соблюдать «социальную дистанцию».

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ primorsky.ru