Медикам пожелали здоровья и терпения В воскресенье, 21 июня, свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники.

В этом году их и так нелегкий труд осложнился борьбой с пандемией. Поэтому самоотверженность врачей, медсестер, лаборантов, фельдшеров и других представителей системы здравоохранения требует особой благодарности.

С праздником всех медицинских работников поздравила председатель Совета почетных граждан Приморского края и Владивостока Светлана Морозова.

«Вся моя жизнь связана с медицинскими работниками, потому что я родилась в семье медиков. Считаю, что врачи – это вторые люди после Господа. Ведь он дает нам жизнь, а медики нам ее сохраняют. Я всегда видела в них такие высокие качества, как человеколюбие, невероятная ответственность и желание прийти на помощь. Эти качества особенно ценны в период пандемии. Ведь врачи и медсестры находятся на передовой борьбы с коронавирусом, рискуя собой. В этот праздник желаю нашим медикам в первую очередь здоровья, а также терпения. Хотелось бы обратиться и ко всем горожанам: берегите себя и соблюдайте необходимые меры безопасности в этот непростой период, ценя труд врачей», – сказала Светлана Морозова.

Отметим, что по уже сложившейся традиции в преддверии Дня медицинского работника врачам вручили благодарственные письма от администрации Владивостока. Подарки за безупречный труд медики получили и от председателя Совета почетных граждан.

Отдел новостей «В»