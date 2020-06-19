Горожан призывают заняться северной ходьбой Владивостокцев приглашают присоединиться к всероссийскому проекту «Северная ходьба»

Организаторы проекта отмечают, что северная (скандинавская) ходьба сегодня набирает все большую популярность в России. Этот вид спорта безопасен, не требует специального снаряжения (кроме палок) и подходит для любого возраста.

«Основная цель проекта – приобщение людей трудоспособного возраста к регулярным занятиям северной ходьбой. С этой целью после снятия режима ограничений состоятся открытые уроки, тренировки с инструкторами и соревнования по северной ходьбе среди трудовых коллективов. Бесплатные занятия будут проводиться для граждан разных возрастов, желающим расскажут об этом доступном и полезном виде спорта», – сообщила организатор проекта руководитель общественной организации «Твой ЗОЖ» Жанна Ивашкина.

В пресс-службе мэрии добавили, что онлайн-курс для отработки техники ходьбы будет запущен уже в июле, в августе планируется начать занятия на открытом воздухе, а в сентябре – провести всероссийские соревнования.

Подать заявку на отборочный этап Всероссийских соревнований по северной ходьбе среди трудовых коллективов смогут представители крупного, малого и среднего бизнеса, а также государственных корпораций и организаций. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-908-991-48-87.

Отдел новостей «В»

Фото www.vlc.ru/предоставлено организаторами проекта