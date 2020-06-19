Чтобы вода уходила с городских улиц

Каждый участок сети ливневой канализации во Владивостоке требует постоянного мониторинга, промывки и прочистки. Ведь нередко в систему попадает не только мелкий дорожный мусор, отмечают в пресс-службе мэрии, засоры случаются и по вине недобросовестных горожан, которые выбрасывают туда старые автопокрышки, пакеты и другие отходы.

19 июнь 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4698 (6403) от 19 июнь 2020
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«Даже небольшое количество мусора может стать причиной подтопления участка во время сильных дождей. Поэтому регулярно силами городского предприятия «Содержание городских территорий» проводим мониторинг, прочистку и промывку участков сетей ливневой канализации», – подчеркнула руководитель отдела инженерных коммуникаций городского управления дорог и благоустройства Юлия Шкробот.

Промывку сетей в мае и июне провели на проспекте «Красного знамени», 85, Зои Космодемьянской, 14, Коммунаров, 32, Яблочковой, 57, Калинина, 33 – 35, Черемуховой, 3б, Калинина, 279, Адмирала Юмашева, 8а, Стрелочной, 19, стр. 4 и по другим адресам.

Помимо этого, в разных районах краевого центра ведется ремонт системы ливневой канализации. Недавно такие работы завершились на Зои Космодемьянской, 14, Иртышской, 50, Ватутина, 4. Продолжаются работы в парке Минного городка, на Тунгусской, Монтажной, Сабанеева, Каплунова, Успенского, Крыгина, Маковского и других улицах.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru