Винтокрылые «скорые» провели в небе более 200 часов С начала года 80 пациентов эвакуировано санитарными вертолетами из отдаленных районов Приморья в медицинские учреждения для оказания высококвалифицированной помощи. Еще восемь раз специалисты Центра медицины катастроф отправлялись на крылатых «скорых» для выполнения операций и проведения консультирования нетранспортабельных пациентов в глубинку, сообщили в пресс-службе края.

В региональном министерстве здравоохранения добавили, что с начала года общий налет санитарных вертолетов составил свыше 263 часов.

«Санитарная авиация не приостанавливала свою работу. Мы продолжаем доставлять экстренных пациентов из самых удаленных уголков края», – отметили в ведомстве.

Здесь подчеркнули, что только с начала июня санавиацией было доставлено 10 пациентов.

«Среди них трое детей и семеро взрослых. Всем требовалась экстренная помощь. Четверо доставлены в региональный сосудистый центр при краевой клинической больнице № 1, двое – в кардиологию Медцентра ДВФУ, еще несколько пациентов принял травмоцентр Владивостокской клинической больницы № 2 и центр эндокринологии Краевой клинической больницы № 2», – сообщили в региональном минздраве.

Отмечено, что география полетов санитарной авиации ежегодно расширяется. Только за первую половину июня вертолеты побывали в Дальнегорске, Находке, Пластуне, Дальнереченске и других населенных пунктах Приморья.

«Благодаря санавиации есть возможность экстренно транспортировать пациента, например с инфарктом, в сосудистый центр. Оперативность позволяет сохранить человеку трудоспособность, а иногда и жизнь», – подчеркнула замминистра Тамара Курченко.

Отдел новостей «В»

Фото Глеба ИЛЬИНСКОГО / primorsky.ru