Минута молчания, возложение цветов и «Свеча памяти» Приморцы почтут память погибших в Великой Отечественной войне

Одна из самых печальных исторических дат в нашей стране приходится на 22 июня. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз.

Во Владивостоке, как и во всем Приморье, общероссийская минута молчания пройдет в 19.15. Как сообщили в пресс-службе края, в это время прекратится теле- и радиовещание, приостановится работа в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, на крупных предприятиях, а также во многих магазинах.

«Тех, кто будет в это время за рулем, просят остановиться на обочине и заглушить двигатель машины. Тех, кто будет заниматься своими делами, – отвлечься и вспомнить о тех, кто ценой своей жизни подарил нам сегодняшнее мирное небо над головой», – подчеркнула и.о. директора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.

22 июня в 19.15 приморцы могут присоединиться также к Всероссийской акции «Свеча памяти». В это время жителям края предлагается зажечь свечу и подойти с ней к окну своей квартиры или выйти на балкон и таким образом почтить память советского народа.

Желающие могут зажечь также свечу онлайн на официальном сайте Всероссийской акции и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Главное счастье нашего летнего вечера 21 июня заключается в том, что мы можем только представлять события, которые происходили в эту дату в 1941 году. Поэтому в День памяти и скорби мы и зажигаем «Свечи памяти» в благодарность тем, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни», – уточнила Ольга Ивченко.

В Приморье в День памяти и скорби состоятся торжественные мероприятия и онлайн-акции. В частности, во Владивостоке запланированы возложения венков и цветов, а также организация и проведение почетного караула у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

В крае состоится также акция «Огненные картины», которая охватит 22 июня все города-герои страны. Во Владивостоке и Артеме волонтеры выложат из горящих свечей надписи: «Помним» и «Помним 75».

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта vlc.ru