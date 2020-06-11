Вот так «Богатырская застава» Музей истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева продолжает на своей страничке в социальных сетях вести познавательно-образовательную акцию «Экспонат музея Арсеньева» (0+), в рамках которой рассказывает о наиболее интересных артефактах, хранящихся в фондах музея или выставленных на экспозициях.

Герой сегодняшнего рассказа – наградной кубок Юрия Янковского. Юрий Михайлович, наследник Михаила Ивановича Янковского, фермер, охотник, общественный деятель, владелец конезавода.

Среди изделий русских ювелиров рубежа XIX-XX веков, хранящихся в фондах музея, этот кубок из серии «Богатырская застава» стоит особняком. Он имеет особое историко-художественное значение: и как предмет декоративно-прикладного искусства русского модерна, и как мемориальная вещь, относящаяся к категории особо ценных, редких объектов культурного наследия региона.

Согласно книге поступлений предмет был подарен музею дочерью Юрия Янковского – Викторией Чистяковой (ур. Янковской). Это случилось в 1991 году во время экспедиции сотрудников музея в США. На тулове кубка выгравирована памятная надпись: «Кубок П.О.П.К. За побитie 4-х летняго рекорда на 1 ½ версты «Рассвет» Ю.М. Янковскаго 2 м. 26 сек. 1916». Кубок был вручен призеру Приморским обществом поощрения конезаводства, основанным в 1900 году самим Янковским совместно с Юлием Бринером.

На кубке проставлено клеймо мастерской серебряных изделий М.Я. Тарасова. Изделия ювелиров этой мастерской хранятся в запасниках Оружейной палаты Музеев Московского Кремля. Их отличает более стилизованный, самобытный стиль, близкий по манере произведениям художников эпохи модерна – Михаила Врубеля и Николая Рериха. Кубок декорирован художественной чеканкой в неорусском стиле с изображением двух богатырей на фоне гор. Частью узора является надпись: «Богатырская застава».

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Музеем истории Дальнего Востока имени Арсеньева