Сидишь дома? Делай это с книгой! Библиотеки Приморья активно ведут работу в онлайн-режиме

На сайте и в социальных сетях Владивостокской централизованной библиотечной системы стартовала онлайн-программа «Лето просвещения – 2020» (6+). В подборке – познавательные онлайн-игры, поделки своими руками, интерактивные азбуки, биографии известных личностей, виртуальные экскурсии по мировым музеям и многое другое.

Детям также будет интересен «Кинозал-онлайн» (0+) с лучшими мультипликационными и художественными фильмами от «Союзмультфильма». Это самые разнообразные мультфильмы и сказки. В открытом доступе размещен архив электронных изданий журнала «Мурзилка» (6+). Школьникам постарше подготовили обзоры книг о подростках и для подростков, которые можно почитать в электронной библиотеке «ЛитРес».

Библиотека имени И.У. Басаргина открыла для детей дистанционную онлайн-студию журналистики. В летний период ребятам от 10 лет предлагают принять участие в программе «АБВГДейка» (6+). Дистанционные занятия будут проводиться по вторникам с 13 до 14 часов. В июне ребятам расскажут об основах профессии журналиста, в июле – о методиках профессии, в августе участникам предстоит выполнить творческое задание.

А по пятницам с 13 до 14 все желающие могут поучаствовать в дистанционных занятиях виртуального литературного лицея «Мой род – моя защита» (6+). Темой июня станет «Родители и я», июля – «Уклад нашей семьи», а в августе поговорят «Обо всем понемногу».

Также в библиотеке имени Басаргина открылось онлайн-издательство для детей и подростков. Юные жители города могут принять участие в издании онлайн-журналов «По страницам «Сказа о Черном Дьяволе» (12+). Работа по рассказу «Первая тропа» подойдет для детей, а по повести «Сказ о Черном Дьяволе» – для подростков.

Библиотека № 17 приглашает юных читателей принять участие в онлайн-фотовыставке домашних питомцев «Мой верный друг». Детям предложили рассказать о своих домашних питомцах и прислать их фотографии. Самые интересные истории будут размещены на сайте Владивостокской централизованной библиотечной системы.

Тема 75-летия Великой Победы нашла отражение в акции «Солдат моей семьи» (6+). На сайте размещаются документальные материалы, копилку которых пополняют сами владивостокцы, используя семейные архивы и воспоминания родственников о членах семьи, которые были участниками Великой Отечественной войны. Итоги акции подведут в сентябре, лучшие работы будут отмечены благодарственными письмами.

Ко дню рождения Владивостока библиотека № 6 имени Н.Н. Муравьева-Амурского создала для читателей познавательные онлайн-презентации в рамках проекта «История города в темах граффити» (12+).

Большую работу ведет и Приморская краевая детская библиотека, как сообщила пресс-служба мэрии.

– Мы сосредоточили свою активность в виртуальном пространстве, поскольку все еще закрыты для посещения читателями, – сказала Наталья Полянская, главный библиотекарь сектора организационно-методической работы. – Обычно у нас полно читателей: одни берут книги, другие приходят на познавательные или игровые встречи. В этом году все по-другому, поэтому на нашем сайте постоянно обновления. К примеру, библиотекари подводят итоги нескольких конкурсов, состоявшихся в период самоизоляции, и рассылают победителям и участникам наградные документы, читатели проходят веб-квест «За семью печатями», а также читают книгу Йона Колфера «Очень страшная миссис Мерфи» (12+), чтобы сделать ролик и оживить смешную историю про двух шалопаев и очень суровую библиотекаршу. К счастью, современные средства связи позволяют сделать это, находясь далеко друг от друга.

Какие конкурсы онлайн-программы «Сидим дома с книгой» продолжаются? Прежде всего это фотоакция «Читаю книгу вместе с ...». Библиотекари ждут интересные фотографии читателей с книгой и мамой, дедушкой, сестрой и даже игрушкой.

По-прежнему можно пройти краеведческий онлайн-спринт «А что есть в Приморье?» (6+). Выполнив 10 заданий за полтора часа, можно не только получить сертификат, благодарность или диплом, но и узнать много нового о родном крае.

И, конечно, приглашаем всех любителей животных присоединиться «ВКонтакте» к группе «Усы, лапы и компания» (12+). Там вас ждет много интересного: информация о книгах и фильмах, видеоролики с участием черепах, попугайчиков и даже змей, опросы и конкурсы. В группе можно поделиться фотографиями и видео своего питомца, рассказать о коте Буське или хомяке Гордоне забавную историю.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА